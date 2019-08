Calciomercato Lazio, da Jony a Dziczek: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Ci sono delle buone notizie in casa Lazio: oggi è arrivato il transfer provvisorio dalla Fifa per Jony, dunque il calciatore biancoceleste potrà essere a disposizione per il derby in programma questo primo settembre. Si chiude anche il caso Pavlovic, il difensore ha tranquillizzato tutti dichiarando che diventerà un calciatore biancoceleste. Per quello che riguarda le entrate la situazione ancora non si evolve. C’è prima da sistemare le uscite. Nel frattempo i due rinnovi in cima alla lista della Lazio sono quelli di Milinkovic (non c'è fretta) e Caicedo. L’ecuadoriano è stato corteggiato dal Besiktas ma l’offerta è stata rispedita al mittente, la sua permanenza affievolisce l’idea di altri interventi per il reparto offensivo. Si attende comunque una sua risposta per chiudere il cerchio.

IN USCITA - La questione uscite è chiara: si cerca di piazzare Wallace e Durmisi. Per il centrale brasiliano ci sono il Benfica, Valencia e Monaco. Nessuna di queste tre per ora ha affondato il colpo, l’intermediazione di Jorge Mendes potrebbe cambiare le carte in tavola. Durmisi, invece, è vicino al Fenerbahce, l’affare per il momento non si è concretizzato. Inoltre si tenterà di piazzare gli esuberi (Casasola, Minala, Kishna, Vargic e Djavan Anderson) con un’eventuale soluzione last minute. Infine Patryk Dziczek è ufficialmente passato in prestito alla Salernitana.

