Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Kumbulla, il Chelsea ha l'offerta"

CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA - Per Marash Kumbulla c'è la fila. Dall'Italia all'Inghilterra sono tante le squadre che guardano con interesse al centrale del Verona e che in estate potrebbero decidere di muoversi con intenzione. Tra queste c'è anche la Lazio: non è un mistero che a Tare piaccia il classe 2000 sbocciato in questa stagione. Ma stando a quanto riporta il Daily Express in Inghilterra, il Chelsea potrebbe superare la concorrenza di tutti perché avrebbe pronta l'offerta per soddisfare le richieste del Verona: 23 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro. Kumbulla ha un contratto fino al 2022, ma il Verona sa che difficilmente riuscirà a trattenere il difensore.

Calciomercato Lazio, cosa succede in estate? La situazione reparto per reparto

Calciomercato Lazio, Acerbi piace a Inter e Chelsea: “Contatti con Pastorello”

Torna alla home page