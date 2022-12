Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Un altro club spinge per Maximiano"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Il Mondiale è stata una vetrina per molti giocatori che ora, con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, rischiano di lasciare le società di appartenenza in cerca di chance in campionati più ambiziosi. Tra i protagonisti indiscussi della Coppa del Mondo, c’è Bounou. È stato uno degli eroi che ha partecipato all’impresa del Marocco, attirando su di sé le attenzioni di diversi club. L’estremo difensore, attualmente in forza al Siviglia, potrebbe essere dunque nella lista dei partenti, qualora dovesse ricevere offerte interessanti, e il direttore sportivo degli andalusi sta cercando un suo sostituto. Come riporta El Gol Digital, a prendere il suo posto potrebbe essere Luis Maximiano. Monchi apprezza molto le qualità del biancoceleste, nonostante la sua esperienza nella Capitale non sia iniziata nel migliore dei modi, ma resta la fiducia per quanto ha dimostrato nel corso della sua avventura al Granada tanto da ritenerlo la prima scelta. Gli spagnoli non sono i soli ad aver espresso il gradimento per il portoghese, c'è anche l'Espanyol. Per questo bisognerà attendere per capire come intederanno muoversi le società.

