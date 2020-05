Calciomercato Lazio, Hagi riscattato dai Rangers: il comunicato

Il nome di Ianis Hagi ha costantemente circolato in questo periodo in orbita Lazio. Dopo lo strano caso del comunicato che annunciava l'avvenuta cessione del giocatore dal Genk ai Rangers, cancellato subito dopo, l'ufficialità è arrivata. Dunque Ianis Hagi ha deciso di restare in Scozia. Questo non taglia comunque fuori i biancocelesti da un possibile assalto, i Rangers potrebbe decidere di rimettere sul mercato il talento a un prezzo più alto. Questo, in ogni caso, il comunicato diramato sul profilo ufficiale del club scozzese: "RangersFC può confermare l'acquisto di Ianis Hagi a titolo definitivo, con un lungo accordo. Il club ha negoziato il suo riscatto con il Genk".

