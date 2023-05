Calciomercato Lazio, in estate rivoluzione a centrocampo: la strategia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In casa Lazio il calciomercato non rappresenta una priorità in questo momento. L'attenzione è tutta rivolta verso le ultime tre giornate di campionato, per raggiungere l'obiettivo Champions League. Una volta tagliato il traguardo, inizieranno le trattative che dovranno per forza di cose rivoluzionare il centrocampo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, alla sempre più probabile partenza di Milinkovic, si aggiungono quelle di Marcos Antonio e Basic, che non hanno mai pienamente convinto Sarri. Gli acquisti relativi al centrocampo sarebbero così almeno tre: il sostituto di Sergej, un nuovo regista e una mezzala, da aggiungere ai punti fermi Luis Alberto, Cataldi e Vecino.

I NOMI - Per sostituire Milinkovic Sarri ha indicato due profili, Zielinski del Napoli e Loftus-Cheek del Chelsea. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024, ma percepiscono circa 4 milioni di ingaggio e il cartellino costa tra i 25 e i 30 milioni. Addirittura più costoso è Frattesi del Sassuolo, entrato nei radar di alcune big europee. Come mezzala aggiuntiva Sarri ha indicato Fazzini dell'Empoli, dopo aver manifestato più di qualche perplessità su Uribe del Porto, vicino all'approdo in Qatar da svincolato. Nel ruolo di regista il tecnico non ha mai smesso di pensare a Torreira del Galatasaray, già monitorato anche nell'estate 2021. Piace molto anche Rovella, in prestito al Monza ma di proprietà della Juventus. Proposto Clasie dell'AZ Alkmaar, che però non scalda il cuore del Comandante.

