Calciomercato Lazio, Lotito blinda Luiz Felipe: pronto il rinnovo di contratto

La grande stagione di Luiz Felipe non è stata notata solo in Italia. Club come Arsenal e Barcellona hanno messo gli occhi sul centrale della Lazio. Il brasiliano avrebbe voluto disputare le Olimpiadi quest’estate con i verdeoro. La competizione è stata rinviata di un anno causa coronavirus ma la FIFA ha concesso la partecipazione ai Giochi a tutti quelli che l’avevano conquistata sul campo anche se non ci sarebbero più rientrati con l’età (Under 23) come Luiz Felipe che a marzo compie 24 anni. La Lazio è pronta a blindare il suo giovane difensore, diventato ormai punto fermo della difesa a 3 di Inzaghi. Ha giocato sia da centrale che da laterale destro segnando anche un gol importantissimo: il pareggio nella gara contro la Juventus all’Olimpico con un gran colpo di testa. Lotito prepara il rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2022. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la volontà e di prolungarlo fino al 2024, con opzione per il 2025, con un adeguamento economico.

Calciomercato Lazio, Tahsin esce allo scoperto: "Un sogno giocare a Roma"

Calciomercato Lazio: non solo Qatar, anche l'Atalanta pensa a Caicedo

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 14-08 alle 8.45