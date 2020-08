Calciomercato Lazio, Setti (pres.Verona): "Kumbulla? Tante trattative..."

Nonostante le ultime parole ds Tare, una piccola speranza che Kumbulla possa trasfersi alla Lazio ancora c'è. Una speranza che viene alimentata anche dalle parole del presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, che ai microfoni di Tuttomercatoweb a tal proposito ha detto: "Ci sono tante trattative e interessi per Kumbulla, vediamo cosa succede. Vederlo finire ad un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri.

