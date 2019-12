Calciomercato Lazio, sondaggio per Mertens: le novità

C'è anche la Lazio sulle tracce di Dries Mertens. L'attaccante belga, in scadenza di contratto, lascerà con tutta probabilità il Napoli a fine stagione. Le trattative per prolungare l'accordo sono complicate (troppa distanza tra domanda e offerta) e il numero 14 è destinato a lasciare il San Paolo. Il calciatore è sul taccuino di molte big europee, con l'Arsenal in prima fila, ma anche in Serie A si segue il futuro della punta di Lovanio. Come sottolinea Il Mattino, le prime quattro della classifica hanno mostrato interesse per Mertens. Secondo il quotidiano, quindi, anche la Lazio starebbe pensando a lui anche se sarebbe leggermente indietro rispetto a Juventus, Inter e Roma. Le ultime due potrebbero addirittura provare ad anticipare l'acquisto del giocatore a gennaio, magari offrendo qualche contropartita al Napoli ed evitando così ai partenopei di perderlo a parametro zero. Difficilmente, però, De Laurentiis lascerà partire il belga durante la finestra invernale e proverà a ricucire i rapporti. Mertens sarebbe anche disposto a chiudere la carriera in Campania e a diventare dirigente del club, ma non si muove dalla richiesta di un triennale da 4 milioni a stagione. Il presidente partenopeo si ferma alla metà. Bisognerà capire se si arriverà allo strappo finale e in quel caso in tante busseranno alla porta del calciatore. Mancano più di sei mesi e tutto può accadere.

