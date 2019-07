Calciomercato Lazio, tra intrecci e trattative: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a faticare ad Auronzo di Cadore, ma il calciomercato tiene ancora banco da Roma fino in Veneto. Tra acquisti e cessioni molto è ancora in gioco. Dopo gli arrivi di Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony (per cui il Malaga minaccia battaglia) si continua a lavorare per portare facce nuove a disposizione di Simone Inzaghi. I nomi più altisonanti sono quelli di Dominik Szoboszlai e di Yusuf Yazıcı. L'ungherese e il turco piacciono tantissimo a Igli Tare e non è escluso che almeno uno non arrivi a Formello a prescindere dalla cessione di Milinkovic. Il presidente del Trabzonspor ha chiuso le porte al Lille, che sembrava in vantaggio per il centrocampista classe 97. Il patron ha blindato Yazici, ma potrebbe anche essere una mossa per alzare il prezzo e ottenere di più dall'operazione. In attacco, invece, tutto dipende da Felipe Caicedo. L'ex Espanyol deve prolungare il suo contratto, in scadenza a giugno 2020, per restare in biancoceleste. In alternativa saluterebbe la Capitale, con il Boca Juniors che vorrebbe portarlo in Sud America. Al suo posto (oltre a Petagna, Llorente e Waldschmidt) spunta anche la candidatura di Kouka. Il giovane egiziano, gestito da Jorge Mendes, sarebbe un affare low cost e una scommessa. Di proprietà del Braga, nell'ultima stagione ha realizzato ben 15 gol con la maglia dell’Olympiakos. In entrata, infine, si segnala l'arrivo del giovane Florent Shehu ala destra, classe 2002, proveniente dalle giovanili del Levante. Il calciatore svizzero si aggregherà alla Primavera di Domenichini.

IN USCITA - Tare è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Tra i calciatori in bilico c'è Fortuna Wallace. Il brasiliano, anche lui sotto la procura di Jorge Mendes, sembra sempre vicino al Wolverhampton. Per il centrale, secondo la stampa turca, ci sarebbe anche l'interessamento del Besiktas. La squadra di Istanbul insiste per portare in bianconero anche Riza Durmisi. Il danese sarebbe il prescelto per la sostituzione di Adriano. Il club turco vorrebbe il numero 14 biancoceleste in prestito con diritto di riscatto, mentre la Lazio vorrebbe inserire l'obbligo. Entro una settimana, deadline imposta dalla squadra della Vodafone Arena, ci si aspetta una risposta. Il giocatore preferirebbe il Marsiglia, ma l'ingaggio importante offerto dal Besiktas potrebbe cambiare le carte in tavola.

