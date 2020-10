Calciomercato, tutti gli svincolati: quante occasioni a costo zero!

La sessione estiva di calciomercato si è ufficialmente chiusa ieri alle ore 20. Adesso ci si può concentrare sul calcio giocato. Ma attenzione però: il mercato - è cosa risaputa - non dorme mai. Sono tanti i calciatori rimasti svincolati e che attualmente rappresentano una buona occasione per diversi club. Giocatori che possono essere messi sotto contratto senza bisogno di acquistarne il cartellino, a parametro zero.

Alla Lazio è mancato quell'acquisto in più per rinforzare il reparto difensivo che, allo stato attuale delle cose, visti anche i numerosi infortuni, reclama l'assenza di un altro uomo. Ezequiel Garay, centrale 33enne argentino è rimasto svincolato e la sua esperienza internazionale potrebbe far comodo alla causa biancoceleste. Chissà che la Lazio ci faccia un pensierino.

Non solo Garay, ma anche tanti nomi di spessore. Per citarne alcuni: Gotze, Sturridge, Mandzukic, Asomoah, Borini, Clyne, Pato, Guarin, Wilshere, Nasri e Antonio Valencia. E poi ancora Ben Arfa, Subasic, Zabaleta, Birsa, Strinic, Yaya Toure, Robinho, Sagna e Balotelli. Soprattutto quest'ultimo nome fa un certo effetto vederlo svincolato: sarebbe il primo anno per SuperMario che ormai ha già compiuto i 30 anni.