Casini: "Lega Serie A e Figc dalla stessa parte, nessun litigio"

Nessun litigio tra Figc e Lega di Serie A nonostante gli ultimi scontri relativi all'indice di liquidità. A garantirlo è il presidente Lorenzo Casini a margine della presentazione del libro di Antonio Matarrese 'E adesso parlo io', al Coni: "Federazione e Lega sono dalla stessa parte, l'interesse è la sostenibilità finanziaria e avviare le riforme. Non c'è litigiosità, è importante che tutte le istituzioni sportive seguano delle procedure e garantiscano principi di ascolto e partecipazione. Non era un problema di indicatore, né del quantum, si trattava solo di difendere le garanzie, di difendere le procedure e far sì che la Lega di A fosse ascoltata. I club erano già in regola e ora lo sono anche rispetto un indice che è stato inserito in modo illegittimo", queste le sue parole riportate dall'Ansa.