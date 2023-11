Celtic, l'ex Jullien: "Dopo la vittoria contro la Lazio pensavamo di..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christopher Jullien, ex giocatore del Celtic, ora in forza al Montpellier in Francia, è tornato a parlare riguardo la campagna degli scozzesi in Europa League della stagione 2019/20. Il difensore, come riportato da Daily Record, ha affermato che pensava che quell'anno la sua squadra avrebbe potuto vincere tutti i trofei a disposizione, soprattutto dopo aver battuto la Lazio per due volte. Ecco le sue parole a riguardo: “Quell’anno abbiamo fatto una grande stagione in Europa League, ecco perché per noi è stato così deludente uscire contro il Copenhagen. È stata una delle notti peggiori che ho passato quando ero al Celtic. Avevo davvero la sensazione che avremmo potuto almeno raggiungere le semifinali o la finale. Potevamo fare davvero qualcosa di speciale con quella squadra".

“Sono sicuro che molte altre squadre in Europa la pensavano allo stesso modo, perché avevamo già dimostrato quanto eravamo forti nella fase a gironi battendo due volte la Lazio. Nella corsa al titolo in Scozia, poi, eravamo molto avanti. Nelle coppe stavamo facendo davvero bene, potevamo vincere il Triplete . Ma ho anche pensato che forse avremmo potuto fare uno storico poker e vincerli tutti e quattro. Questo era il nostro obiettivo e sarebbe stato fantastico. È frustrante se ci ripenso adesso”.