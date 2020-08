Champions, Ceferin: "Final Eight? Interessanti, ma non le riproporremo"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato ai media portoghesi del nuovo formato della fase finale della Champions League: "Le Final Eight potrebbero essere una formula interessante per il futuro anche se non credo che potremo applicarle ancora, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile. Fino a marzo non avevamo piani e da allora abbiamo provato a studiare diverse alternative, quindi saremo in grado di adattarci anche in futuro perché il mondo non si fermerà per sempre a causa di questo virus".

LAZIO, IL RINNOVO DI INZAGHI AD AURONZO

CALCIOMERCATO LAZIO, PUNTO SU MAYORAL

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE