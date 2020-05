Chiellini: "Immobile è a livelli incredibili. Ha la fortuna di stare nella Lazio..."

Chiellini contro Immobile, Juventus contro Lazio. Lo Scudetto li divide, ma fuori dal campo c'è una grande amicizia che parte da lontano. Nell'intervista del difensore bianconero a Sky Sport è arrivato un video di saluto del bomber biancoceleste. La risposta di Chiellini: "Ciro l'ho visto crescere, era in Primavera alla Juventus l'anno che fece anche il golden boy al Torneo di Viareggio. In lui si vedeva la caparbietà che aveva rispetto ad altri. Caratterialmente era molto simile a me, perché non è mai stato un giocatore bello da vedere negli anni in Primavera e i primi da professionista. Però aveva questa caparbietà che gli permetteva di arrivare sempre all'obiettivo. Negli anni poi è arrivato a livelli incredibili: adesso è un giocatore che segna sempre e a tutte le squadre. Ha la fortuna di essere in una squadra come la Lazio che merita di stare lì con noi, non solo grazie a Ciro, ma lui sta dando un contributo incredibile. La Lazio poi calza a pennello per le sue caratteristiche perché ha degli assist-man formidabili e lui che si muove con costanza per 90 minuti sulla linea e attacca la profondità, prima o poi ti fa gol".

LAZIO, LE PAROLE DI STRAKOSHA

SERIE A, SPADAFORA SULLA RIPRESA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME