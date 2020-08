Cina, riapertura parziale degli stadi: ecco quanti tifosi potranno entrare

Novità per quanto riguarda la riapertura degli stadi che arrivano dalla Cina. Il Paese dal quale è partita la pandemia hanno dato l’ok per un ritorno parziale dei tifosi negli impianti sportivi. Le autorità cinesi consentiranno l’accesso negli stadi a 1900 tifosi a partita di cui circa 500 supporters per squadra. Ci saranno però delle norme precise da seguire: obbligo di indossare la mascherina, un attestato che dimostri l'effettuazione negli ultimi sette giorni di un test del coronavirus e il rispetto del distanziamento sociale dire un metro. Ad ogni spettatore verrà misurata la temperatura prima di entrare. Tutto ciò partirà dal match di campionato tra lo Shangai Sipg e il Pechino Guo'an in programma sabato. A riportare la notizia è l’Ansa.

