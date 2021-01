Compleanno Lazio, Manila Nazzaro: "121 anni di amore, orgoglio e forza" - VIDEO

Anna Falchi e Manila Nazzaro sono legate dallo stesso lavoro e, ancor di più, dalla fede biancoceleste. E dopo gli auguri della madrina della Lazio sono arrivati quelli della conduttrice radiofonica. L'attuale compagna di Lorenzo Amoruso ha condiviso con i propri followers di Instagram un video che la ritrae con la maglia della sua squadra del cuore. Poi qualche hashtags per accompagnare le immagini: "Buon compleanno Lazio, 121 anni di storia". L'ex Miss Italia è poi stata protagonista dei video della società. La Nazzaro ha detto: "Potevo mancare io? Assolutamente no. Buon compleanno mia amatissima Lazio! 121 anni di amore, orgoglio e forza. 121 anni in cui hai insegnato come volare in alto e libera"

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Parma - Lazio, probabili formazioni: tornano Leiva e Reina, conferma per Caicedo

Compleanno Lazio, gli auguri di Anna Falchi: "Con l'auspicio di tornare presto all'Olimpico" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE