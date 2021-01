Compleanno Lazio, gli auguri di Anna Falchi: "Con l'auspicio di tornare presto all'Olimpico" - VD

Gli auguri per il 121° compleanno della Lazio sono arrivati anche da Anna Falchi. La presentatrice, che ha ormai abituato i tifosi con i suoi scatti social dopo ogni vittoria della squadra di Inzaghi, ha lanciato un messaggio in un video pubblicato sui profili ufficiale del club: "Tanti auguri alla nostra amata Lazio per i suoi 121 anni gloriosi. Con l'auspicio di tornare presto allo stadio a tifare la nostra squadra del cuore. Un bacio a tutti i tifosi, forza aquilotti".

