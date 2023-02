Conference League, i risultati delle altre: Fiorentina straripante, colpaccio Qarabaq

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Giacomo Morini

Si è concluso il turno di andata dei play off di Conference League, oltre alla partita tra la Lazio e il Cluj, terminata 1-0 e decisa da Ciro Immobile, sono ben sette le sfide disputate tra le 18.45 e le 21.00. Tra le squadre ad aprire questo turno c'è la Fiorentina che, in superiorità numerica, si è imposta per 0-4 sul campo del Braga ottenendo un vantaggio importante in vista della sfida di ritorno all'Artemio Franchi. Di seguito tutti i risultati della giornata di Conference.

Braga 0-4 Fiorentina

Qarabaq 1-0 Gent

Bodo Glimt 0-0 Lech Poznan

Lazio 1-0 Cluj

Trabzonspor 1-0 Basilea

AEK Larnaca 1-0 Dnipro-1

Sheriff Tiraspol 0-1 Partizan Belgrado

Ludogorets 1-0 Anderlecht