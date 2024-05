Conference League, Quarta come Fernando: la UEFA conferma la scelta di Siviglia-Roma

TUTTOmercatoWEB.com

Stesso episodio a un anno di distanza, la UEFA conferma la propria linea. Martinez Quarta in finale di Conference League come Fernando in quella di Europa League. Un tocco di mano in area di rigore non sanzionato nonostante le grandi proteste. Un anno fa fu la Roma a infuriarsi per il presunto penalty non concesso in finale contro il Siviglia. La UEFA spiegò che non si trattava di un errore dell'arbitro Taylor e la conferma è arrivata ieri sera nella finale di Conference tra Olympiacos e Fiorentina. Mano di Martinez Quarta, dinamica uguale a quella di Fernando, e niente fischio da parte di Dias. Epilogo simile per la Roma e la Viola, entrambe sconfitte in modo beffardo all'ultimo respiro.