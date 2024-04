Coppa Italia, quanto vale! Il montepremi della finale

TUTTOmercatoWEB.com

Viene momentaneamente messa da parte la Serie A, ieri si è conclusa la trentesima giornata, per lasciare spazio alla Coppa Italia. Due le semifinali, gara d'andata, che andranno in scena tra oggi e domani, si partirà con Juve-Lazio e poi Fiorentina-Atalanta. Una grande opportunità per le squadre coinvolte e non solo dal punto di vista sportivo, andare fino in fondo darebbe loro la possibilità di incassare una buona cifra. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, raggiungere la finale, senza vincerla, porterebbe nelle casse dei club almeno 5 milioni di euro, a questi se ne aggiungono 2,6 per quella che alzerà il trofeo. La vincitrice poi, parteciperà alle Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia, con un montepremi totale di 23 milioni. Accedere dunque, all'ultima tappa del torneo porterebbe alle partecipanti introiti da un minimo di 6,5 milioni a un massimo di 15,6 milioni di euro.

IL MONTEPREMI DELLA COPPA ITALIA

- Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro

- Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro

- Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro

- Finalista perdente – 2 milioni di euro

- Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro

