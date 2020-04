Coronavirus, ex dipendente del Malaga passa la quarantena... Nello stadio

Una situazione paradossale, quasi simpatica se non fosse creata dall'emergenza coronavirus. La Spagna è un altro dei Paesi più fortemente colpiti dal Covid-19 e ha ovviamente disposto il distanziamento sociale e la quarantena in casa per tutti i cittadini. Tra questi c'è anche Andrés Perales, ex dipendente 83enne del Malaga, il quale però sta passando la quarantena confinato nello stadio del club, la Rosaleda. Questo perché Perales, ora in pensione, non ha mai abbandonato la sua squadra del cuore, al punto di abitare proprio nella pancia dello stadio. "Io e le mie sorelle abbiamo personalmente disinfestato lo stadio, compresa ovviamente la nostra casa", queste le parole dell'83enne riportate da gianlucadimarzio.com. C'è chi ha a disposizione quattro mura e chi, tutto d'un tratto, ora si ritrova solo in un impianto da 20mila posti. Storie da quarantena.

