Cucchi: “Partita non facile, ma la Lazio ha imparato a crederci fino alla fine”

La Lazio vince, ancora una volta, in rimonta. Nono successo consecutivo per l’armata di Simone Inzaghi, che si porta a tre lunghezze di distanza dalle prime due della Serie A. A decidere la gara il solito Ciro Immobile, in gol sia dagli undici metri che nel bel mezzo del recupero. A qualche minuto dal triplice fischio dell’arbitro Manganiello, Riccardo Cucchi, tifoso biancocelesti e storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, ha commentato il match sul proprio profilo Twitter: “Partita non facile per la Lazio perché il Brescia l’ha giocata e ha calciatori come Tonali e Balotelli che possono sempre sorprendere. Ma la Lazio ha imparato a crederci sino alla fine. E nove vittorie consecutive sono davvero tante”.

