De Laurentiis, Sibilia: "Al momento nessuna indagine della Procura"

La positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus e la sua negligenza, hanno rischiato di mettere in pericolo i presenti all'Assemblea di Lega mercoledì scorso. Fortunatamente i primi tamponi fatti dagli altri presidenti sono risultati negativi. In mattinata, a Punto Nuovo Sport Show, Cosimo Sibilia ha detto in merito: "La situazione di De Laurentiis ci ha sorpresi perché lui è un uomo estremamente scrupoloso sulla salute, e poi la società ha affrontato la tragedia Covid-19 in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa, Vigorito ha avuto l’esito del tampone: è negativo. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima. Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un approfondimento in merito a ciò che si è verificato, ma non ho notizie per adesso. Chiaramente ci sono delle leggi da osservare e tutti sono tenuti a dare un contributo formale, oltre ad essere responsabili. Controlli in aeroporto? Bisognerebbe conoscere bene la situazione. Io vado al Parlamento, ad esempio, mi controllano sempre la temperatura".

Calciomercato Lazio, Badelj a un passo dal Genoa: ecco i dettagli

Eca, Coronavirus e non solo: l'indagine sulla perdita degli spettatori

TORNA ALLA HOMEPAGE