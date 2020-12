Del Piero si complimenta con Immobile che risponde: "Sei sempre stato un esempio per me, grazie!" - FT

Ciro Immobile non si ferma più. Il bomber della Lazio continua a imprimere il suo nome nella storia biancoceleste e un altro mattone è stato messo nella superba prestazione di ieri del numero 17, condita ovviamente con un gol. La rete di Immobile ha permesso alla squadra di Inzaghi di raggiungere il pareggio nella gara contro il Dortmund. A fine match i complimenti sono arrivati da più parti e tra i tanti ci sono anche quelli di Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport: "Ciro era un ragazzo di grande passione che non si fermava mai ma molto rude. Faceva fatica a stoppare il pallone. Con tanto impegno ha avuto una crescita incredibile, oggi sottolineo con grande soddisfazione e piacere che è diventato un attaccante davvero forte". Questa la risposta di Immobile: "Sei sempre stato per me un esempio da seguire dentro e fuori dal campo. Grazie Alex".

