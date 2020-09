Di Marzio: "La Juventus vuole Correa, ma la Lazio non apre alla trattativa"

La Lazio è molto attiva sul calciomercato. Un difensore e un trequartista offensivo sono gli obiettivi per completare la rosa a disposizione di Inzaghi, con una serie di giocatori in uscita che non rientrano più nel progetto del tecnico. Inoltre la società sta facendo muro su Correa, richiesto dalla Juventus. Il punro ai microfoni di Sky Sport di Di Marzio: "Io non credo che la Lazio si voglia privare di Correa. La Juventus è informata è vero, ma la Lazio non ha intenzione di aprire una trattativa. L'eventuale arrivo di Pereira serve per arricchire la rosa. L'anno scorso la squadra non aveva tanti ricambi in tutti i ruoli per competere fino alla fine, invece quest'anno con la Champions e con la voglia di lottare per lo Scudetto fino all'ultimo c'è bisogno di aumentare la qualità in tutti i reparti".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU ANDREAS PEREIRA

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO VERSO L'USCITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO