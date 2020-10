DIRETTA - Calciomercato, gli affari della altre: Dalot al Milan, Chiesa verso Torino

Ore calde per il calciomercato che tra due giorni chiuderà i battenti. In Serie A si cercano di piazzare gli ultimi colpi: la Lazio lo ha fatto con Pereira, ma anche le altre squadre ci stanno lavorando. L'affare più interessante è quello che dovrebbe portare alla Juventus Federico Chiesa che, nel frattempo, ieri sera è sceso in campo con la fascia da capitano nella sfida tra Fiorentina e Sampdoria. La Viola, qualora l'affare andasse in porto, potrebbe reinvestire quei soldi per un altro centrocampista: l'ultimo nome è quello di De Paul dell'Udinese, anche se Callejon rimane in pole.

Intanto il Milan ha chiuso per Diogo Dalot, difensore classe '99 proveniente dal Manchester United. La Roma continua a lavorare nella speranza di riportare nella Capitale Smalling, sempre dallo United e intanto annuncia l'acquisto di Borja Mayoral. Napoli forte su Bakayoko del Chelsea. Depaoli passa dalla Samp all'Atalanta e il Torino cede Berenguer all’Athletic.

Inter, Vidal ci prova per la Lazio. Anche Gagliardini verso la conferma: il punto

Lazio - Inter, incognita Radu: Inzaghi e il rebus difesa

TORNA ALLA HOMEPAGE