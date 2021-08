DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Caprari al Verona, Caputo alla Samp

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Francesco Caputo giocherà con la Sampdoria. Dopo che il giocatore ha fatto sapere al Sassuolo di voler cambiare aria, i blucerchiati hanno bussato alla porta degli emiliani costruendo la trattativa. L'attaccante si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni e firmerà un contratto triennale.

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Luca Ranieri passa dalla Fiorentina alla Salernitana in prestito. I campani hanno scelto il classe '99 per rinforzare il pacchetto difensivo. L'ufficialità arriva dal sito della Lega.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Sarà Caprari il sostituto di Zaccagni all'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sportitalia il club scaligero ha trovato l'intesa con la Sampdoria e soprattutto sono state risolte le ultime pendenze tra i blucerchiati e il giocatore.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - La Salernitana attinge dalla Serie B e rafforza il reparto difensivo con l'acquisto di Riccardo Gagliolo a titolo definitivo dal Parma. Il contratto è stato depositato ed è quindi tutto ufficiale dopo le remore delle ultime ore.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Il Cagliari ha chiuso l'acquisto di Keita Balde. Lo stesso presidente Giulini con un post su Twitter (bandiera senegalese e pallini rossoblù) ha svelato la conclusione positiva dell'affare. Dopo Caceres Semplici avrà a disposizione anche l'altro ex Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - La Sampdoria ci prova seriamente per Ciccio Caputo e Defrel dalla Sampdoria. Il club di Ferrero vorrebbe prendere entrambi gli attaccanti del Sassuolo. L'Empoli prende Ujkani come portiere di riserva e cede Brignoli al Panathinaikos. Agudelo va allo Spezia, mentre Destro resta al Genoa che ha ufficializzato Caicedo, Maksimovic e Tourè.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Keita Balde potrebbe essere vicinissimo al Cagliari. Come riportato da Gianluca Di Marzio la società sarda ha individuato nell'ex Lazio il giocatore per completare il mercato. Keita nella giornata di oggi è stato proposto anche ai biancocelesti, sarebbe stato un clamoroso ritorno, ma non è mai partita una reale trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Quattro ore e la finestra di calciomercato chiuderà. Nel frattempo il centrocampo del Sassuolo si arricchisce con l'arrivo di Abderrahman Harroui dallo Sparta Rotterdam. Il comunicato del club neroverde: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: HARROUI Abderrahman (’98, centrocampista): acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dallo Sparta Rotterdam". Oltre il Sassulo anche un altro club di Serie A ha regalato un colpo al proprio tecnico. La squadra in questione è lo Spezia che ha definito l'arrivo di David Strelec dallo Slovan Bratislava e ne ha depositato il contratto in Lega in questi minuti: si tratta di un arrivo a titolo definitivo.

AGGIORNAMENTO ORE 14.10 - La Juventus sta definendo l'arrivo di Mohamed Ihattaren dal PSV. L'olandese verrà poi girato in prestito alla Sampdoria. Il Venezia si assicura Ridgeciano Haps, terzino sinistro, in arrivo dal Feyenoord. Lo rifersce Sky.

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Takehiro Tomiyasu è a un passo dall'Arsenal. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il difensore andrà a Londra per 23 milioni di euro comprensivi di bonus. Il Bologna ha dato il suo ok in questi minuti. Mentre Brekalo è ormai un giocatore del Torino: prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Ultimo giorno di calciomercato che vede la maggior parte delle squadre italiane intente a puntellare la rosa fino alle 20 di oggi. In casa Lazio si lavora per accontentare Sarri tra la pista Zaccagni e gli affari in uscita. Anche le altre, però, hanno i loro grattacapi. La Juventus ha annunciato il ritorno di Moise Kean e sogna il ritorno di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha lanciato segnali social ai bianconeri che sperano di riportarlo sotto la Mole. Il Torino è vicino a Brekalo. Il giocatore rinnoverà con il Wolfsburg e poi andrà in prestito con diritto di riscatto ai granata. Il Milan ha preso Messias dal Crotone con il giocatore che sta sostenendo le visite mediche in questi minuti.