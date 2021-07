DIRETTA - Calciomercato Lazio: Brandt in pole, Basic e Kamara per il centrocampo

La Lazio si muove sul calciomercato. Il club biancoceleste è in fase di trasformazione: l'obiettivo è modificare la rosa e renderla adatta al gioco di Maurizio Sarri. Dando per fatti i primi due acquisti - Hysaj e Felipe Anderson - restano vuote le caselle relative all'altra ala e al centrocampo. Nel primo caso il nome in cima alla lista è quello di Julian Brandt. Il cartellino vale poco meno di 30 milioni di euro: si tratta di un'operazione che può esser praticabile solamente considerando l'ipotesi del prestito, che il Borussia Dortmund ha scartato immediatamente. Altra condizione per portare avanti il mercato in entrata, la cessione di un big, con Correa indiziato principale. "Ha manifestato la volontà di cambiare aria", l'ha confermato anche Sarri in conferenza stampa. Lo vuole il Psg, mette sul piatto 20 milioni più Sarabia, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Tottenham e Arsenal.

CENTROCAMPO - Due nomi papabili per il centrocampo: Basic del Bordeaux e Kamara dell'Olympique Marsiglia. Col primo c'è già un accordo per un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Resta da trovare l'intesa con il club, che al momento chiede 9 milioni ma sta affrontando fortissime difficoltà economiche. La Lazio, "sfruttando" la retrocessione a proprio vantaggio, è disposta a mettere sul piatto 6,5 milioni per il 24enne, legato ai francesi da un contratto che scadrà nel 2022. Un dettaglio, questo, che lo accomuna a Kamara, valutato 20 milioni dai marsigliesi.

ATTACCO - Infine, l'attacco. La Lazio rimane alla finestra per Ilicic. Lo sloveno, dopo 56 gol e 149 presenze con l'Atalanta, è a un passo dal salutare Bergamo. La famiglia Percassi è pronto a lasciarlo andare via in cambio di un'offerta adeguata. Su di lui anche il Milan che però, al pari dei biancocelesti, non ha ancora fatto recapitare l'offerta. L'ultimo nome è quello di Orsolini. L'esterno del Bologna piace alla dirigenza della Lazio, che sta studiando la formula giusta per portarlo a Roma. Il club potrebbe convincere i rossoblù anche inserendo qualche contropartita. La richiesta del Bologna per il suo numero 7 non è di 20 milioni come si ipotizzata, bensì inferiore a 15.

