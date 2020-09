DIRETTA - Calciomercato Lazio, continua la caccia al difensore: ecco tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO – Con Muriqi che ha sostenuto le visite e firmato il contratto che lo legherà alla Lazio, e l'imminente arrivo a Roma di Fares, il ds Tare pensa a rinforzare i reparto difensivo. Con gli infortuni di Luiz Felipe e Vavro, la situazione in difesa è delicata, e si cerca un rinforzo da regalare a Inzaghi. Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice con il tecnico per valutare tutti i nomi sulla lista. Kumbulla, molto vicino alla Roma, sembra essere ormai sfumato. In corsa al momento, sembrano esserci il coreano Kim Min Jae, che non convince del tutto avendo giocato solo in Cina e il belga Sebastiaan Bornauw: il classe 1999 del Colonia, forte fisicamente e autore di una buona stagione in Bundesliga è ritenuto però incedibile dai tedeschi. È stato poi riproposto Otamendi, ma l'ingaggio alto resta fuori dai parametri dei capitolini. Dall'Argentina infine, secondo TycSports, la Lazio sarebbe sulle tracce di un giovane attaccante di 16 anni del La Crema, Alex Luna, su cui però mezza Europa avrebbe posato gli occhi.

USCITE – Il mercato biancoceleste si muove però anche in uscita: Bastos, per il quale il Besiktas ha scavalcato il Basaksehir, è il prossimo a salutare la capitale, dopo che Badelj, nella giornata di ieri, ha raggiunto Genova per le visite mediche con i rossoblù. I nomi in uscita restano però ancora molti: per Wallace, che forse verrà reintegrato solo per le prove tattiche in questi giorni, l'agente Mendes si sta muovendo da tempo per trovare una sistemazione. Restano poi sul piede di partenza Durmisi, Di Gennaro, il rientrante Karo e Lombardi.

