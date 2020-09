Lazio, Milinkovic torna in gruppo: tra oggi e domani il reintegro con la squadra

L'inizio della nuova Serie A si avvicina sempre di più e ora sarà importante poter lavorare con la squadra al completo. Tanti giocatori stanno tornando a disposizione di Inzaghi che sta lentamente completando il gruppo. Non è stato possibile farlo nel ritiro di Auronzo per il mister che anche nell'ultima amichevole contro il Frosinone ha dovuto rinunciare a diversi calciatori. Nella seduta di ieri a Formello, però, si sono rivisti Luis Alberto, Adekanye e Marusic, oltre a Cataldi che sta intensificando le proprie sedute. Mancano all'appello gli infortunati Luiz Felipe e Vavro, con la difesa attualmente composta solo da Radu, Acerbi e Patric. Ha ricominciato a muoversi anche Milinkovic-Savic, che ieri ha svolto un lavoro differenziato con il preparatore Fonte nel campo adiacente. Come riporta la rassegna di Radiosei, tra oggi e domani per lui è previsto il reintegro con il resto del gruppo, poi Inzaghi avrà la squadra quasi al completo in attesa anche dei nuovi acquisti.

