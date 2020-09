DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Hoedt a Callejon: tra ritorni e suggestioni

Manca ancora diverso tempo al gong finale del calciomercato, quel che è certo è che le operazioni della Lazio non sono terminate qui. Ad oggi i nomi importanti degli acquisti biancocelesti sono quelli di Pepe Reina e Vedat Muriqi, ma è attesa a breve l'ufficialità di Mohamed Fares che è pronto a cominciare la sua avventura all'Olimpico. Se la porta è sistemata, lo stesso non si può dire della difesa: Inzaghi aspetta un rinforzo e in questo senso ha dato il suo placet ad un ritorno di Wesley Hoedt dal Southampton, ma ci sono anche altre piste che portano a Shkodran Mustafi e a Queirós, quest'ultimo proposto da Mendes. A centrocampo l'ultimo nome accostato alla Lazio è quello di Carlos Rodriguez, ma più avanti le cose si fanno più interessanti con l'interessamento per Callejon (che però sembrerebbe preferire chiudere la carriera in Spagna) e Franco Vazquez.

USCITE - Per quanto riguarda le partenze, la novità è rappresentata dal ritorno di Jony in Liga, stavolta all'Osasuna: chiaro segnale dell'imminente inserimento di Fares in rosa. Si aspettano novità anche sul fronte Bastos, corteggiato da Basaksehir, Besiktas e qualche club emiratino, così come sul versante Caicedo che aprirebbe all'arrivo di un altro attaccante: su di lui c'è il consistente interesse del Genoa. Verso la Salernitana Kiyine e André Anderson.