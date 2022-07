DIRETTA - Calciomercato Lazio, Provedel in stallo. Si pensa già al post Luis Alberto?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A 20 giorni dall’inizio del calciomercato estivo, si può affermare senza dubbio che la Lazio è finora una delle società che più si sono mosse, collezionando colpi e accontentando le richieste di mister Sarri. Finora il lavoro fatto è stato soddisfacente, ma manca ancora qualche tassello per completare la rosa e renderla più competitiva possibile.

IN ENTRATA - La Lazio è ancora alla ricerca di un secondo portiere. Ieri alla presentazione ufficiale della squadra ad Auronzo di Cadore c’erano Maximiano, Adamonis, Furlanetto e Alia, ma è chiaro che qualcuno dei giovani è destinato a lasciare il posto a qualcun altro. Il nome più caldo continua ad essere Provedel, anche se la situazione sembra essere in stallo. La Lazio non offre più di 2 milioni, mentre lo Spezia ne chiederebbe almeno 4. In difesa potrebbe farsi strada l’idea Valeri della Cremonese per ricoprire il ruolo di terzino sinistro, mentre a centrocampo tanto potrebbe dipendere dalla cessione di Luis Alberto. Lo spagnolo ha dato l’ok per essere ceduto e ovviamente il Siviglia sarebbe la meta designata. Al suo posto i nomi più caldi continuano ad essere quelli di Ilic e di Vecino, svincolato dall’Inter. In attacco continua la ricerca di un vice Immobile e i tifosi già sembrano sognare Mertens con la maglia biancoceleste.

IN USCITA - L’Inter ha perso l’occasione Bremer, il quale ha ceduto alle avances della Vecchia Signora. Inzaghi ha bisogno quindi di un difensore centrale e Acerbi potrebbe essere la soluzione ideale a basso costo. Sfumata la pista Bruges, per Muriqi è tornato il Maiorca che sembra aver trovato l'accordo definitivo con la Lazio per l'arrivo dell'attaccante kosovaro. Per Durmisi si avvicina l’idea Brondby, per Jony sarebbe pronta una risoluzione consensuale, mentre per Fares non sono arrivate ancora offerte.