E' morto Gianfranco De Laurentis: il giornalista RAI che ha scritto la storia

E' morto all'età di 81 anni Gianfranco De Laurentis, noto giornalista RAI che ha condotto per tanti anni trasmissioni di successo come 'EuroGol', 'Diretta Sport', 'Domenica Sport', o le più note 'Dribbling', 'Domenica sprint' e la 'Domenica Sportiva'. In questo triste giorno la tv, il mondo del giornalismo e quello dello sport si stringono attorno alla famiglia. Le più sentite condoglianze da parte della redazione de Lalaziosiamonoi.it.

Lazio, si torna in campo a vele spiegate: il pirata Muriqi prepara l'esordio

Serie A, le rose più giovani del campionato: Lazio al diciottesimo posto

TORNA ALLA HOMEPAGE