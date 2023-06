Empoli-Lazio, la società ringrazia i tifosi: il messaggio sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimo appuntamento per la Lazio, poi si concederà un periodo di vacanza prima di iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Alle 21 i biancocelesti affronteranno l'Empoli al Castellani, ma per loro sarà come giocare in casa. Non mancherà il tifo, una certezza in questo campionato. Anche in questa occasione i supporter non si sono fatti pregare, in poco tempo hanno polverizzato tutti i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti e per altri settori dello stadio. Quattromila voci inciteranno Sarri e i suoi ragazzi a compiere l'ultima impresa, il secondo posto. La società, attraverso un post condiviso tramite i canali social ufficiali, ha voluto omaggiare e ringraziare il popolo laziale. Questo il messaggio che l'accompagna: "In 𝟰.𝟬𝟬𝟬 oggi al Castellani".

