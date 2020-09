Fantacalcio, cinque biancocelesti tra i più quotati: le valutazioni

La nuova stagione sta per cominciare e con lei anche uno dei giochi più amati dagli appassionati del pallone. Giornale in mano, pronti per costruire la nuova squadra del Fantacalcio. Quest’oggi, la Gazzetta dello Sport ha stilato la lista completa delle quotazioni di tutti i calciatori della Serie A. I pilastri della Lazio e di Simone Inzaghi sono anche i profili più richiesti per il Fantacalcio. A partire dalla porta, con Strakosha che è il quarto estremo difensore più quotato (18) dopo Handanovic, Szczesny e Donnarumma. Stessa valutazione dell’albanese per Acerbi che resta uno degli insostituibili sia per la Lazio che per i fantallenatori in difesa. A centrocampo, invece, si può parlare di dominio biancoceleste. Luis Alberto e Milinkovic sono i leader di questo settore. Lo spagnolo vale 29 crediti mentre il serbo 27. In attacco c’è una certezza che si chiama Ciro Immobile. Uno come lui che vive per il gol, è un calciatore richiestissimo al Fantacalcio. Nonostante i 36 gol e la Scarpa d’Oro conquistata la scorsa stagione, il numero 17 della Lazio è il secondo attaccante più quotato (45) dopo Cristiano Ronaldo della Juventus (50).

