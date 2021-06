Fiorentina, è rottura tra il club e Gattuso: si pensa già al sostituto

L'avventura di Gennaro Gattuso alla Fiorentina sembrerebbe esser arrivata già ai titoli di coda. Nelle ultime ore, come anticipato, ci sarebbero stati seri problemi tra il tecnico e la dirigenza, nati dalle differenti considerazioni fatte sui giocatori da acquistare per rinforzare la squadra. Come riporta Sky Sport, sono attualmente pochissimi i margini per ricucire la frattura. La distanza si è fatta sempre più importante col passare delle ore, fino all'ormai imminente addio, con la società guidata da Commisso impegnata a definire a livello legale l'uscita con il tecnico. Il divorzio è destinato a consumarsi, tanto che si starebbe pensando già al sostituto. Rudi Garcia sembra essere l'obiettivo numero uno in casa viola, con Ranieri e Pirlo che rimangono due piste percorribili in alternativa.

