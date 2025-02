FORMELLO - Lazio, Baroni punta il Cagliari: riecco Rovella e Guendouzi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tornano Guendouzi e Rovella, è il tandem inamovibile che riabbraccerà Baroni a Cagliari. Domani la rifinitura delle 11 svelerà le mosse del tecnico per il posticipo di lunedì sera, torneranno a disposizione i calciatori fuori lista in Europa League e quelli rimasti a Roma per squalifica giovedì. Ancora da definire chi partirà dall'inizio e chi no. Sulla trequarti, salvo sorprese, insieme al capitano ci saranno Isaksen e Dia a scortare Castellanos, uno dei pochi forzati contro il Braga.

A centrocampo la coppia di riferimento se Guendouzi confermerà il rientro dallo stop per l'attacco influenzale. In difesa sono out Lazzari, Patric e Tavares. Sulle fasce due maglie per tre: dovrebbe riprendersi il posto Hysaj, il ballottaggio sembra più tra Marusic e Pellegrini. Al centro Gila con Romagnoli a protezione di Provedel. Ancora infortunato Vecino.

