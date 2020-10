FORMELLO - Lazio, Inzaghi ancora con pochi elementi. Hoedt a parte

Seduta di allenamento con la rosa ancora a ranghi ridotti per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste deve fare a meno del gruppo dei nazionali e manda in scena un'allenamento tecnico-atletico, incentrato sulla conduzione palla, poi su un possesso con l'ausilio delle sponde. Il tutto preceduto però da un'ampia fase di lavoro in palestra. Ben sette gli elementi della Primavera aggregati con il gruppo, ad assistere anche Tare e Matri presenti in campo.



Hoedt si allenerà anche quest'oggi ad orari differenti rispetto al resto del gruppo, svolgendo un lavoro in solitaria in attesa delle visite mediche che andranno in scena domani alle 12.00. Ai box invece ci sono ancora gli infortunati. Marusic non è partito per gli impegni con il Montenegro a causa della distorsione alla caviglia rimediata con l’Inter, e potrebbe averne per tre settimane. Radu è alle prese con una lesione muscolare, non è stato inserito momentaneamente nella lista per il campionato, così come Lulic. Ancora fermo anche Luiz Felipe, che spera di poter rientrare in tempo per la ripresa del campionato. Allenamento in gruppo invece per i nuovi acquisti Muriqi e Andreas Pereira, ormai a tutti gli effetti a disposizione di Simone Inzaghi. Domani alle 11 l'ultima seduta prima del riposo settimanale.

pubblicato il 9/10 alle 13.05