FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: appuntamento alle 15.30

Due giorni di riposo terminati. Intorno alle ore 15 si riapriranno i cancelli di Formello. Inzaghi chiama tutti a raccolta, dovrà fare a meno degli otto nazionali convocati dalle rispettive selezioni: Acerbi, Immobile, Berisha, Strakosha, Bastos, Vavro, Andrè Anderson e Milinkovic. A disposizione invece Luis Alberto e Correa, che potranno ricaricare a Roma le pile e si faranno trovare in campo alle 15.30. Ai box ci sono Marusic e Radu, entrambi hanno riportato una lesione muscolare di primo grado. Ci proveranno per il Sassuolo (domenica 24 novembre), è la trasferta che riaprirà il campionato dei biancocelesti. Caicedo non era al meglio (contusione alla spalla destra), ma ha trovato posto in panchina con il Lecce. Verranno gestiti i calciatori più affaticati. Un allenamento al giorno fino a sabato, quando potrebbe andare in scena un'amichevole con la Primavera.

