Galeazzi, Lotito in Campidoglio: “Discreto ma sempre presente. Non sarà dimenticato”

Commozione e lacrime nella giornata di oggi per uno degli ultimi saluti a Giampiero Galeazzi. La storica voce del giornalismo sportivo, dal canottaggio al tennis, e tifoso della Lazio si è spento venerdì all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il diabete. Nella camera ardente allestita in Campidoglio sono tantissime le personalità dello sport e non solo che hanno voluto per l'ultima volta salutare "Bisteccone". Presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito che ai giornalisti presenti ha detto: "È sempre stato presente in modo discreto e con grande competenza, ricevevo spesso telefonate di incitamento per portare avanti la mia linea. Lo ricordo con grande affetto. Aveva uno stile, come si dice nel gergo aulico icastico, ovvero diretto, che rendeva vive le sensazioni e le emozioni, riusciva a tradurle e a tirarle fuori da ognuno di noi. Una persona a cui va tutto il nostro riconoscimento per un tipo di giornalismo autentico e vero che rappresentava con correttezza le emozioni del momento e le ritraeva in una condizione tale da costituire anche un messaggio per le giovani generazioni".



"Chiederò che venga ricordato anche durante la partita perchè ritengo che una persona come lui, al di là del personaggio, non vada dimenticata ma vada tramandata alle giovani generazioni". Sul feretro anche una maglia biancoceleste con il numero 9 ad accompagnare Galeazzi non suo ultimo viaggio.



Anche il responsabile della comunicazione Roberto Rao ha scritto un messaggio per Galeazzi: "Una vita per lo sport. Come atleta e giornalista, una passione raccontata sempre con competenza ed emozione. E con un grande cuore biancoceleste. Ciao Giampiero".

Pubblicato il 15/11