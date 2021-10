Genoa, Ballardini sempre più in bilico: decisiva la sfida con il Venezia

Il Genoa è ormai in zona retrocessione, raggiunto dalla Salernitana e con soltanto il Cagliari alle spalle. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico Davide Ballardini è sempre più in bilico: l'intenzione della nuova proprietà, il fondo 777 Partners, sarebbe di arrivare fino alla sosta di novembre, ma un altro stop contro il Venezia potrebbe anticipare il momento della separazione. Dopo il Venezia i grifoni avranno un altro scontro diretto contro l'Empoli e Ballardini rischia di non essere sulla panchina rossoblù quel giorno.

LAZIO - FIORENTINA, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LAZIO - FIORENTINA, LA CONFERENZA DI SARRI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO