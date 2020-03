Germania, Herta Berlino in quarantena: trovato un giocatore positivo

L'emergenza Coronavirus sta dilagando in tutto il mondo. Dalla Germania questa mattina arriva una notizia che riguarda l'Herta Berlino: Il club tedesco ha reso noto che un suo tesserato è stato trovato positivo al test per il Coronavirus e che la squadra, lo staff tecnico e i dipendenti resteranno in quarantena per 14 giorni. Un fatto che avrà ripercussioni anche sul programma della squadra, dato che in Germania gli allenamenti non sono sospesi e che domani l'Herta si sarebbe dovuto ritrovare in gruppo per la consueta seduta d'allenamento.

