Giocatore dell'anno Uefa, i tre in corsa per il titolo: premiazione il 29 agosto

Un premio, tre pretendenti. Leo Messi, Ronaldo e Van Dijk sono i tre fuoriclasse che concorrono per il titolo di "Giocatore dell'anno Uefa 2018/2019". Il primo, come di consueto, nel corso della stagione ha trascinato il suo Barcellona; il secondo ha fatto volare la Juventus e il terzo è stato fondamentale nel Liverpool campione d'Europa. A nominarli ci ha pensato una commissione composta da 55 giornalisti e 80 allenatori che, con le loro squadre, hanno partecipato alla Champions League. Il gruppo di esperti ha selezionato anche tre calciatrici: Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry. Tutte e tre militanti nell'Olympique Lione. Stando a quanto riportato da Repubblica.it, il premio verrà consegnato a Montecarlo il 29 agosto, in occasione della cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions.

