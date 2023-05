Gli Altri Laziali, Akpa anima e cuore, che assist Raul Moro! E' sparito Jony...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Titolare tutta la partita Francesco Acerbi nella vittoria dell'Inter contro la Roma. Il 2-0 degli uomini di Inzaghi conferma l'ottimo momento di forma della squadra, in lotta per un posto in Champions League.

AKPA AKPRO (Empoli) - "E' anima e cuore della squadra". Così Zanetti ha descritto Akpa Akpro all'interno dell'Empoli. L'ivoriano nella partita vinta per 2-1 contro la Salernitana è subentrato al 60' aiutando i suoi a conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Vince 2-1 la Reggina sul campo del Bari, in una settimana complicata in cui si è vista aumentare la penalità da 3 a 7 punti. Cicerelli non rientra tra i convocati di Pippo Inzaghi.

SERIE C

ARMINI (Potenza) & NOVELLA (Picerno) - Il derby lucano per i play off di Serie C si giocherà il prossimo 11 maggio e vedrà Nicolò Armini, che sta recuperando dall'infortunio, affrontare il suo ex compagno di squadra alla Lazio Primavera, Mattia Novella.

ROSSI (Monterosi) - E' terminata la stagione del Monterosi e di Alessandro Rossi con la vittoria nella scorsa giornata contro l'Avellino. L'attaccante farà ritorno alla Lazio dopo una stagione in cui ha totalizzato 8 presenze (282') e 3 assist. Fatale per il classe 1997 l'infortunio che lo ha tenuto fuori da novembre fino ad aprile.

MARINO (Fidelis Andria) - Arrivato a gennaio (dopo una prima metà di stagione da fuori rosa alla Lazio) Marino non è riuscito con i suoi compagni a salvare la Fidelis Andria dalla retrocessione. Dopo un primo periodo di adattamento il centrocampista è diventato titolare totalizzando 7 presenze divise in 355'.

LOMBARDI (Triestina) - Termina 0-0 l'andata dei playoff tra Triestina e Sangiuliano: tutto è rimandato al ritorno, in programma per il 13 maggio. Lombardi, assente da ottobre, ha terminato in netto anticipo la sua stagione, divisa in sole 4 presenze (117').

FURLANETTO (Renate) - Una stagione ad attendere il suo momento, una stagione da secondo portiere, per poi farsi trovare pronto al momento giusto. Furlanetto è pronto a diventare il protagonista del suo Renate nei playoff di Serie C. Il portiere neroazzurro dal suo arrivo era stato impiegato per 4 volte solo in Coppa Italia di Serie C, poi a marzo la svolta e la titolarità ripagata con grandissime prestazioni. Tutto è ora nei suoi guanti. Il primo appuntamento sarà l'11 maggio contro l'Arzignano Valchiampo.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Pesantissima sconfitta del Cadice di Escalante sul campo dell'Atletico Madrid, dove i Colchoneros si impongono per 5-1. Escalante, dopo esser partito titolare nella scorsa in seguito a un infortunio, ha assistito al massacro dei suoi dalla panchina.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Torna titolare Raul Moro contro il Real Zaragoza e si fa trovare pronto. Lo spagnolo serve a Rozada l'assist del momentaneo vantaggio. Partendo da metà campo palla al piede, dopo averla soffiata all'avversario, scarica sulla sinistra al compagno e a gran velocità si ripropone avanti, ricevendo la sfera a crossandola sul secondo palo. La partita termina 2-1 con l'ex Lazio che viene sostituito al 68'.

DURMISI (Tenerife) - Resta out Durmisi a causa di una lacerazione del menisco laterale che lo ha costretto a saltare tutte le partite da marzo a oggi, compresa l'ultima vinta 1-0 dal Tenerife contro il Levante.

JONY (Sporting Gijon) - Dal 26 marzo non si hanno più notizie di Jony, assente forse ancora per infortunio. L'ala spagnola ha saltato anche la partita contro il Villareal B, persa dallo Sporting Gijon per 2-0.

1. LIGA/FNL

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Ha perso la finale di coppa nazionale lo Sparta Praga nel derby contro lo Slavia. Kamenovic non convocato è stato portato in panchina nella partita valida per i playoff scudetto contro il Sigma Olomouc, vinta per 0-1. Il difensore ha poi giocato l'intera partita con la squadra B, impegnata contro il Varnsdorf.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Il 30 giugno scadrà il prestito e farà ritorno alla Lazio, ponendo fine a quest'incubo. Andre Anderson è ancora fuori dai convocati nella partita tra San Paolo e Internatcional terminata 2-0.