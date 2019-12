Gli Altri Laziali - Kiyine e Lombardi accendono la Salernitana. Pari Rossi contro Palombi

Boxing day in Premier League, ma a Santo Stefano è giorno di calcio anche per la Serie B. Festa per tutti e festa soprattutto per la Salernitana che, a sorpresa, batte il Pordenone secondo con un perentorio 4-0. Positive le prove di tutti i laziali in prestito coi granata, protagonista assoluto Kiyine con una splendida doppietta. In campo, da avversari in Cremonese-Juve Stabia, anche Rossi e Palombi: i due ex bomber della Primavera pareggiano senza ritrovare la via del gol. Ecco a seguire il racconto del turno post natalizio.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - La Juve Stabia, dopo le vittorie con Chievo e Venezia, conquista in trasferta con la Cremonese un punto prezioso per mantenersi fuori dalla zona play-out. Segna subito Forte, poi pareggia Ceravolo già all’ottavo minuto. Alessandro Rossi torna titolare tre mesi dopo e la voglia di mettersi in mostra è talmente grande che il classe ’97 ci mette sei secondi a farsi ammonire per un duro intervento su Ravanelli. Per lui 66 minuti di lavoro per i compagni in cui, spalle alla porta, fa salire la squadra ma senza occasioni per far male. In panchina Davide Di Gennaro, in attesa di una nuova opportunità dopo cinque panchine di fila.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - La giornata del riscatto di Sofian Kiyine. Dopo qualche prestazione al di sotto delle aspettative e anche più di una critica, il marocchino nel 4-0 al Pordenone mostra tutto il suo bagaglio tecnico con una grande prova da mezz’ala. E soprattutto con due gol da fuori area uno più bello dell’altro: il primo di potenza, il secondo di precisione. Dopo cinque rigori realizzati, due perle per confermarsi miglior marcatore dei granata. La Lazio intanto continua a seguirlo, ma per il momento l’ex Chievo non ci pensa. Altra grande prova anche per Cristiano Lombardi, in campo per 69 minuti (e anche ammonito). L’esterno - che sta vivendo un momento magico - è ancora protagonista, mettendo sulla testa di Djuric il pallone del vantaggio e creando continui pericoli con le sue accelerazioni devastanti. In panchina solo Maistro, gli altri giocano tutti. Karo mette alle spalle le ultime prove opache con una gara attenta, Dziczek detta i ritmi con personalità facendo intravedere la sua visione di gioco con lanci precisi, anche Gondo si muove tanto dialogando coi compagni e sacrificandosi anche in copertura.

PALOMBI (Cremonese) - Terza di fila da titolare per Simone Palombi nel pari per 1-1 con la Juve Stabia. L’attaccante, in settimana accostato al Pordenone, gioca una buona partita muovendosi bene tra le linee nel nuovo ruolo di seconda punta. Una percussione e un ottimo pallone servito a Ceravolo al 71’, poi una sgroppata con tanto di tunnel conclusa con un mancino troppo largo. “Sono contento del minutaggio trovato, con il nuovo modulo mi trovo bene perché può esaltare le mie caratteristiche e ci dà più vivacità davanti, per me è un ruolo inedito, ma il mister sta spiegando a me e ai miei compagni come rendere al massimo ogni domenica. Il gol mi manca molto, è vitale per me come per tutti gli attaccanti. Siamo sotto rispetto alle aspettative, ma ci stiamo riprendendo pian piano e serve essere più lucidi sotto porta, lo dico anche a me stesso che ora gioco più lontano dall’area di rigore”, aveva detto in settimana.

