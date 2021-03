Immobile: la dedica speciale dopo la consegna della Scarpa d'Oro- FOTO

Volge al termine una giornata importantissima e indimenticabile per Ciro Immobile che in Campidoglio ha ricevuto la Scarpa d'Oro conquistata nella passata stagione. Le congratulazioni sono arrivate da ogni dove per il grande traguardo raggiunto dall'attaccante della Lazio che ha poi voluto ringraziare tutti con un bellissimo messaggio postato sui social: "Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. I migliori successi si ottengono grazie ai compagni di squadra e di vita. Questo premio è per la mia famiglia

Questo premio è per le persone che mi hanno aiutato ad arrivarci

Questo premio è per tutti i tifosi della Lazio".

