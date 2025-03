Impallomeni: "La stagione rischia di scivolare ma la Lazio non deve perdersi d'animo"

TUTTOmercatoWEB.com

Servirà tanto lavoro per mettersi alle spalle il brutto ko di Bologna, il secondo dopo quello contro l'Inter in stagione. La Lazio di Baroni è crollata al Dall'Ara e dovrà necessariamente rialzare la testa a partire da dopo la sosta quando sfiderà il Torino.

Sul momento dei biancocelesti ecco le parole di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Per la Lazio c'è un po' tutto. Non riesce a mediare questa squadra. Baroni ha fatto un ottimo lavoro, ha abituato bene l'ambiente, ora sta sporcando la stagione e rischi di scivolare in questo campionato".

"C'è un po' di delusione dei tifosi, che la considerano forse più forte di quella che è. Non so se il contributo di Baroni ora sia al di sotto delle aspettative, ma non ha i migliori a disposizione e forse paga qualche scelta errata. Ma è anche alla sua prima occasione in una grande. L'importante è non perdersi d'animo e ritrovare la strada".