Inter, Boninsegna: "Scudetto buttato con la Lazio. Dubito che il Napoli..."

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore nerazzurro Roberto Boninsegna ha detto la sua sull'Inter tra scudetto e finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ecco di seguito le sue parole: "Penso che l'Inter abbia un po' buttato lo scudetto: sul 2-1 non devi mai concedere a una squadra come la Lazio quell'occasione da gol, bastava difendersi con più attenzione. Magari è mancato qualcosa dalla panchina, ma ci sono stati due episodi sfortunati: non si può condannare un difensore che tiene le braccia dietro la schiena e l'errore di Arnautovic da quella distanza è troppo grave. Detto questo, io inizierei a proiettarmi subito verso la Champions perché dubito che il Napoli, davanti ai propri tifosi, possa fare altri regali".

