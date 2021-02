Inter-Juve, ecco dove vedere la semifinale di Coppa Italia

DOVE VEDERE INTER-JUVE DI COPPA ITALIA - La Lazio è uscita, ma la Coppa Italia va avanti. Questa sera è in programma alle 20.45 a San Siro la super semifinale di andata tra Inter e Juventus, il secondo round dopo l'incrocio in campionato del 17 gennaio scorso. Ancora Conte contro Pirlo per un posto in finale. Il ritorno ci sarà martedì 9 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai e sarà quindi visibile su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play, scaricando l'applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play.

