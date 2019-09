Inter, la vittoria nel derby non deconcentra Lukaku: “Penso solo alla Lazio”

La prima prova del 9, l'Inter l'ha superata a pieni voti. La squadra di Conte - avvelenata dopo il brutto pari in Champions contro lo Slavia Praga, parola del suo allenatore - ieri sera ha dominato il Milan nel derby, riportandosi in vetta alla classifica. L'equilibrio della stracittadina dura solo 49 minuti, al gol del vantaggio di Brozovic, infatti, i rossoneri si dissolvono definitivamente consegnando le chiavi del match ai cugini nerazzurri. Nel finale da registrare anche la terza gioia in Serie A per Romelu Lukaku. Il belga, fratello del laziale Jordan, ha messo il suo timbro in una partita che non l'aveva visto protagonista fino a quel momento: così fanno i grandi attaccanti. Al termine della partita l'ex United non si è scomposto, né ha esultato troppo per la rete. Mercoledì si torna di nuovo in campo e a San Siro farà tappa la Lazio, l'ultima momentanea prova del 9 per Romelu e compagni: "Sono molto contento per la vittoria e felice per la squadra, ma mercoledì abbiamo una partita difficile contro la Lazio. Lotta scudetto? Non voglio parlarne, penso solo alla sfida con i biancocelesti”, afferma Lukaku a DAZN. Questa sera contro il Parma i ragazzi di Inzaghi dovranno ritrovare certezze, più mentali che tecniche. Un passo alla volta, a partire da domani si penserà a come affrontare questa Inter a punteggio pieno.

